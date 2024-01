Brücke zwischen Neuss und Düsseldorf hat Besitzer gewechselt Generalsanierung der Frings-Brücke in Arbeit

Dass die Aufgabe mehr Tempo verlangt, sieht man offenbar auch im Landesverkehrsministerium so. Das hat gerade einen Elf-Punkte-Plan zur Sanierung der Infrastruktur vorgestellt. Das Programm greife viele Forderungen und Positionen auf, die die Kammer in ihren jüngsten IHK-Positionen bereits aufgeführt habe, sagt Steinmetz. Als da wären: Beschleunigung durch eine Entschlackung von Haushalts- und Vergaberecht, mehr innovative Bauweisen und Systeme sowie eine systematische Bekämpfung des Mangels an Planern in den Behörden sowie an Facharbeitern in der Baubranche.