Bauprojekt in Neuss : Allerheiligen: Neuer Anlauf für ein Bürgerzentrum

Allerheiligen In die Debatte um ein Bürgerzentrum für Allerheiligen kommt neues Tempo.

Neu ist das Thema nicht. Im Jahr 2000 hatte der Stadtrat sogar schon ein Raumkonzept für ein Bürgerzentrum in Allerheiligen beschlossen. 2007 wurde die Umsetzung gestoppt. Der Fokus wurde auf die Kitas, das Jugendzentrum, die Grundschule und die Turnhalle gerückt. Jetzt kommt aber wieder Fahrt in die Debatte, die auch die CDU in der Vergangenheit bereits wieder aufgegriffen hatte. Dies soll aber nicht zu einem politischen Ping-Pong-Spiel werden, wer wann was gefordert hat. „Fakt ist: Grundsätzlich sind wir eng beieinander“, sagt Sven Schümann (CDU). „In Allerheiligen fehlt ein Bürgerzentrum. Die Verwaltung führt bereits Gespräche über eine mögliche Umsetzung und eventuelle Standorte.“