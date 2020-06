Jüdisches Leben in Neuss : Neue Synagoge soll im Frühjahr 2021 fertig sein

Neuss Die Bauarbeiten des neuen „Alexander-Bederov-Zentrums“ sollen bis spätestens Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Das Richtfest hat jetzt corona-bedingt in kleiner Runde stattgefunden.

Im März wurde dort der Grundstein für den Um- beziehungsweise Neubau der Synagoge gelegt. Seitdem laufen die Arbeiten an dem Flachbau, in dem früher eine katholische Kita untergebracht war. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf hatte das Gebäude 2007 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Neuss gekauft.

In der Mitte des L-förmigen Komplexes liegt der künftige Gebetssaal für bis zu 80 Personen. Diese Form, erklärt Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde, sei eine Hommage an die runde Architektur der 1958 eröffneten Synagoge in Düsseldorf. Im seitlich angrenzenden Neubau ist ein Gemeindesaal entstanden, der Platz für bis zu 130 Menschen bieten soll. Seitlich an der Fassade kann man einen Davidstern erkennen, der ins Mauerwerk eingearbeitet ist. Die Stadt Neuss ermöglicht den Bau der Synagoge mit 1,5 Millionen Euro.