Das historische Neuss Führungen mal klassisch, mit Gedichten oder kulinarisch

Das historische Neuss ist das Thema dreier Stadtführungen am 7. Oktober. Los geht es um 11.30 Uhr mit „Prunk, Pracht und Petits Fours“. Mit Petits Fours spazieren die Teilnehmer durch das Gründerzeitviertel und tauchen ein in die Neusser Lebenswelt um 1900. Die geschichtlich-kulinarische Duo-Führung mit Hajo Heinrich und Marion Tiefenbacher-Kalus spannt einen Bogen von der Nahrungsmittelindustrie in Neuss zur Wohnarchitektur. Der zweistündige Rundgang wird ergänzt von einem stilvollen Picknick auf der Drususallee. Die Teilnahme kostet 37,80 Euro pro Person inklusive Speisen und Getränke.