Sorten- und Kosten-Check Händler in Neuss drehen am Eis-Preis

Über zwei Euro soll die Kugel Speiseeis in Hamburg mittlerweile kosten. Bei Preisen wie diesen überlegt man sich schnell, die Dosis zu reduzieren – oder auf das Eis sogar ganz zu verzichten. Sind die Preise in Neuss ebenfalls gestiegen? Die schlechte Nachricht: Ja, auch in der Quirinusstadt wurden zur neuen Saison Anpassungen vorgenommen. Die Kugelpreise stiegen im Schnitt um zehn Prozent, also etwa zehn 20 Cent pro Kugel, sie liegen nun bei 1,20 Euro bis 1,50 Euro. Der Grund, so betonen die Inhaber, ist dass der Umsatz in den vergangenen Jahren gesunken ist. Aufgrund der Inflation hätten sich die Preise der Zutaten und die Strompreise etwa verdoppelt, was besonders wegen Kühlungen ins Gewicht falle. Angesichts der immer heißeren Sommer ist außerdem ein steigender Energiebedarf zu befürchten. Weitere Gründe sind der angehobene Mindestlohn, die Pflicht zum Anbieten von Mehrwegbehältern und das Verbot von Einwegplastik in der EU, die Alternativen sind oftmals teurer in der Anschaffung. Weiterhin befürchten die Besitzer eine Anhebung der Mehrwertsteuer zurück auf 19 Prozent. Dies müssten sie dann wiederum an ihre Kunden weitergeben und wohl noch 20 Cent draufschlagen.