Bürgerpark in Neuss : Neue Skulptur für den Jostensbusch

Bürgerpark in Neuss

Nordstadt Die Neugestaltung des Jostensbuschs hat den Initiativkreis Nordstadt dazu bewogen, ein weiteres Kunstobjekt in der Nordstadt zu präsentieren.

Im Clemens-Sels-Museum fand jetzt die gemeinsame Spendenübergabe der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss und der Sparkassenstiftung Neuss statt. Auch der Initiativkreis Nordstadt bekam eine Spende in Höhe von 7500 Euro, die in Anwesenheit von Bürgermeister Reiner Breuer, Volker Gärtner (Sparkasse) und des Vorsitzenden des Initiativkreises, Jochen Goerdt, an Beate Pricking übergeben wurde. Neben dieser Spende gab es auch eine Vielzahl von anderen Spendern, die letztlich dazu beigetragen haben, dass die neue Skulptur jetzt gegossen werden kann.