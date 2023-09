Konzertreihe in Neuss Kammerakademie startet in neue Spielzeit

Die neue Spielzeit der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) am Rhein beginnt am Samstag, 30. September, um 19 Uhr im Zeughaus mit einem Konzert unter dem Titel „Streichermagie und Tastenzauber“ und einem Glückwunsch: An diesem Datum nämlich vollendet der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov sein 86. Lebensjahr. Passend zu diesem Anlass hat die künstlerische Leiterin der DKN Isabelle van Keulen seine „Stille Musik“ aufs Programm gesetzt. Als Solisten hat Isabelle van Keulen ihren langjährigen Klavierpartner Ronald Brautigam eingeladen, um ihn zunächst in Wolfgang Amadeus Mozarts „kleinem“ A-dur-Konzert KV 414 zu begleiten und anschließend mit ihm gemeinsam das Doppelkonzert d-moll des jungen Felix Mendelssohn aufzuführen.