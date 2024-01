Umzug in Neuss Neue Räume für „Meine Praxis“ in Rosellerheide

Die Praxis für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie „meine Praxis“ ist umgezogen und erweitert ihr Angebot in den neuen Räumlichkeiten an der Alten Hauptstraße in Rosellerheide. Nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Standort an der Neukirchener Straße, wo die Praxis seit 2015 ihren Stammsitz hatte, entfernt, bietet das zehnköpfige Therapeutenteam um den Geschäftsführer Peter Hindelang auf 530 Quadratmetern neben Physio-und Ergotherapie auch Logopädie an, sodass interdisziplinäre Behandlungen möglich sind.