Sanierung in Neuss abgeschlossen : Neue Räume für besonderen Treff 3

Wiedereröffnung des Treff 3 der Diakonie: Natalia Ermisch, Andre Fitzner, Chantal Macek, Jörg Geerlings, Bernd Gellrich und Markus Hübner (v.l.). NGZ-Foto: Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Das Programm läuft nach der dreimonatigen Sanierung wieder an. Das Angebot richtet sich nun nicht mehr nur an Fünf- bis Zwölfjährige, sondern ist nach oben offen.

Selbst mit geschlossenen Augen würden die Besucher es merken: Es wurde renoviert. Ein leichter Farb-Geruch mischt sich mit dem Holz-Aroma der frisch gelieferten Möbel. Vor vier Monaten musste der Treff 3 an der Görlitzer Straße direkt neben dem Rheinparkcenter in das Hotel um die Ecke umziehen. Schon nach drei Monaten war die Sanierung in den von der Diakonie gemieteten Räumen abgeschlossen, am Freitag ging es zurück in die neuen Räume.

„Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es hier mal so aussieht“, sagt Markus Hübner, der Leiter des Jugendamts. Er ist heute Gast der Eröffnung. Gerade steht er im Büro von Natalia Ermisch. „Die Arbeit mit den Klienten hat auch vorher schon sehr gut funktioniert. Jetzt sieht es auch noch schön aus“, sagt sie. Ermisch und ihre Kollegen wurden in die Gestaltung der neuen Räume einbezogen. Hinter ihrem Büro ist ein neuer Bereich mit zwei Computern. Hier sollen bald Jugendliche und Kinder ihre Freizeit verbringen können. Und zwar mehr als früher. „Da richtete sich unser Angebot nur an Fünf- bis Zwölfjährige. Jetzt ist es nach oben offen“, sagt Chantal Macek. Sie leitet die Einrichtung. Das Einzugsgebiet des Treff 3 ist besonders. Es liegt verkehrstechnisch günstig zwischen Düsseldorf und Neuss.

Das Einkaufszentrum ist direkt neben an. In den zwölfstöckigen Hochhäusern gegenüber wohnen aber keineswegs nur sozial schwächer gestellte Personen, sondern auch viele Menschen mit Eigentum in den Gebäuden. „Das ist hier kein Brennpunkt im klassischen Sinne“, sagt Felix Neumann. Er absolviert gerade sein Praxissemester. In den Treff 3 kommen viele Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch Senioren treffen sich zum Kaffee und der Digitalsprechstunde. Der Treff 3 ist Beratungsstelle für erwachsene Zuwanderer. „Darum ist es wichtig, dass wir uns auch mit unseren Klienten in Ruhe unterhalten können“, sagt Ermisch. In den neuen Räumen klappt das.