Verschmutzungen in Neuss Neue Taubenprobleme am Hauptbahnhof?

Zur Reduktion der Stadttaubenpopulation hatte der Rat einst beschlossen, an zwei „Hotspots“ betreute Taubenhäuser zu errichten. Seit 2018 ist ein Taubenschlag auf dem Dachboden des Rathauses in Betrieb. Kurz danach folgte der Bau eines Taubenhauses am Bahnhof. Zum Ende des Jahres 2019 wurde am Standort Bahnhof dann noch ein zweites Taubenhaus errichtet. In Kombination mit Vergrämungsmaßnahmen im Bereich der Unterführung am Hauptbahnhof sollen die Tauben darauf geprägt werden Futter und Nistplätze nur noch in den Taubenhäusern anzunehmen.