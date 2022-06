Kirche in Neuss : Neue Pfarrerin in Rosellerheide ins Amt eingeführt

Am 1. Oktober 2021 trat Anna Berkholz ihren Dienst an. Im Zuge des ökumenischen Gemeindefestes fand nun die feierliche Einführung statt. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Rosellerheide Als erste Pfarrerin der jungen Kirchengemeinde „Am Norfbach“ wurde die 35 Jahre alte Anna Berkholz jetzt offiziell ins Amt eingeführt – dabei gab es auch Hip-Hop zu hören.

(Iw) Mit dem Vers „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ aus Psalm 31 wurde am Sonntag Trinitatis in der gleichnamigen Kirche in Rosellerheide Anna Berkholz als erste Pfarrerin der jungen evangelischen Kirchengemeinde „Am Norfbach“ durch Pfarrerin Susanne Schneiders-Kuban, Skriba des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, in Vertretung des Superintendenten Dietrich Denker, offiziell ins Amt eingeführt – fast auf den Tag genau zwei Jahre nachdem sich die Kirchengemeinde Norf-Nievenheim geteilt hatte.

Zum 1. Januar 2021 wurde dann die Kirchengemeinde „Am Norfbach“ gegründet, am 1. Oktober vergangenen Jahres trat Berkholz ihren Dienst offiziell an. Im Zuge des ökumenischen Gemeindefestes fand nun die, durch Corona verschobene, feierliche Einführung statt. Susanne Schneiders-Kuban erinnerte in ihrer Ansprache an Berkholz‘ Bewerbung, die mit den Worten „I like to move it“ (Ich möchte etwas bewegen) überschrieben war und fragte, in welchem Schuhwerk die neue Pfarrerin unterwegs sei – High Heels oder Wanderschuhen? So oder so sei Gott mit ihr auf dem Weg, wenn sie mit „Vertrauen, Respekt und Menschenfreundlichkeit die Gemeinde prägt.“