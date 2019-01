Lokal in Neuss: Neue Pächter für die „Partytur“

Weckhoven Das Lokal soll am 1. März wieder öffnen. Konzerte gibt es allerdings vorerst nicht.

Das Konzept sei gut gewesen, leider habe es nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Das sagt Barbara Albrecht von der Eigentümerfamilie der Immobilie am Lindenplatz, in der Ex-Hamtorkrug-Wirt Thomas Wenning im November 2016 seine Musikkneipe eröffnet hatte. Die ist geschlossen, von einem Tag auf den anderen. Gut zwei Jahre also nach dem Start ist wieder Schluss. Abgeschlossen war der Mietvertrag für zehn Jahre. „Man muss für solch ein Konzept auch einen längeren Atem haben“, sagt Albrecht. Denn hatte Wenning offensichtlich nicht. Aber über Zahlungsschwierigkeiten möchte die Weckhovenerin nicht reden. Sie möchte, dass es am Lindenplatz möglichst schnell weiter geht. Und das wird es aller Voraussicht nach ab 1. März. Zumindest stehen zwei Pächter bereits in den Startlöchern: David Esser und Sebastian Lang.