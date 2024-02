Vereinsheim in Neuss Neue Pächter für „Deutsche Scholle“ gesucht

Es war ein geglückter Neustart, den Inna Suter Mitte 2022 aufs Parkett legte. Nachdem das Vereinsheim und Restaurant „Deutsche Scholle“ am Kivitzbusch auf der Furth eine turbulente Zeit durchlitten hatte, führte die Gastronomin das Haus wieder in ein ruhigeres Fahrwasser. Nun hat sich Inna Suter allerdings dazu entschlossen, die „Deutsche Scholle“ in neue Hände zu geben. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie sagt. Einen Zeitpunkt gebe es noch nicht, „ich möchte alles sauber übergeben“, sagt die Gastronomin.