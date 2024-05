DHL investiert in Neuss Neue Packstation für Weißenberg

Das Logistikunternehmen DHL hat in der Nordstadt eine neue Packstation in Betrieb genommen. Adresse: Am hohen Weg 1. Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 66 Fächer. Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen beziehungsweise vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Packstation, die man nur mit der kostenlosen Post & DHL App nutzen kann, kommt aus diesem Grund ohne Bildschirm aus. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei, nennt das Unternehmen wesentliche Gründe, warum es dieses Netz weiter ausbaut. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart, weil die Zusteller so pro Stopp gleich Dutzende Pakete abliefern beziehungsweise abholen können.