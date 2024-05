Horst Hanrath kritisiert Pläne für Provisorium in Neuss Neue Nutzung für den Kaufhof – Architekt warnt vor Zeit- und Geldverschwendung

Wie geht es weiter mit dem früheren Gebäude von Galeria Kaufhof an der Niederstraße? Aus Sicht der Stadt ist die Antwort zumindest im Groben klar: Für zehn bis 20 Jahre soll das Gebäude nach entsprechender Ertüchtigung stehen bleiben und übergangsweise zumindest im Erdgeschoss für einen Mix aus Handel, Nahrungsmitteln und Gastronomie genutzt werden. Dagegen regt sich Widerspruch: Stadtplaner und Architekt Horst Hanrath hält diese Planung für verfehlt und letztlich für Geldverschwendung. Als „parteiunabhängiger, sachkundiger Bürger unserer Stadt“ wendet er sich mit einem Brief an Bürgermeistern Reiner Breuer, um Bedenken zur vorgeschlagenen Zeitachse und der Idee eines Provisoriums zu äußern.