Einrichtung in Neuss : Neue Leitung in der Ambulanz für Kinderschutz

Neue Leitung in der Ambulanz für Kinderschutz

Einrichtung in Neuss

Neuss Mike Clausjürgens tritt zum 1. Dezember die Nachfolge von Viola Meurer-Blasius in der vor 32 Jahren gegründeten Fachberatungsstelle an.

Die Ambulanz für Kinderschutz (AKS) auf dem Gelände des Lukaskrankenhauses war bundesweit die erste Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, als sie vor 32 Jahren auf Initiative des Jugendhilfeausschusses der Stadt Neuss gegründet worden war. 27 Jahre lang leitete die Diplom-Psychologin Viola Meurer-Blasius die AKS. Ende November geht sie in Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ihren Nachfolger, den Diplom-Pädagogen Mike Clausjürgens.

Als Meurer-Blasius ihr Amt angetreten hatte, hatten sich neben Neuss die Städte Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich sowie Jüchen und Rommerskirchen bereits angeschlossen. Sie unterstützen und finanzieren die AKS, die unter der Trägerschaft der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe gGmbH steht. Neben den Opern von sexuellem Missbrauch kümmert sich das fünfköpfige Team auch um Kinder und Jugendliche, die von Misshandlung, Verwahrlosung und häuslicher Gewalt unter Erwachsenen betroffen sind. „Wer sich Sorgen um ein Kind oder einen Jugendlichen macht, kann kommen“, so Meurer-Blasius. Kinder würden sich in ihrer Not vielseitig zeigen, sagt sie. Wem auffalle, dass es einem Kind nicht gutgehe, dass es sich verändere, kann ganz niederschwellig Kontakt aufnehmen.