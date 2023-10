Nach Beschwerden über Neusser Obdachlosen-Unterkunft „Es gibt zu wenig Plätze für psychisch Kranke“

Ein vielschichtiges Problem mit einer herausfordernden Suche nach Lösungsansätzen. So lässt sich die Situation rund um die Obdachlosen-Unterkunft „An der Schleppbahn“ zusammenfassen. Kostenpflichtiger Inhalt Dort waren zuletzt Beschwerden aus der Anwohnerschaft laut geworden, weil Bewohner nachts bis in die Morgenstunden aggressiv geschrien, gegen Mobiliar getreten oder Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben. Von einer „Zumutung für die Nachbarschaft“ war in einem Beschwerde-Schreiben die Rede.