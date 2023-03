Sommersemester in Neuss Neue Kreativkurse in der Alten Post

Einen Kurs „Impro-Theater“ wird es diesmal nicht geben, das ist eine schlechte Nachricht für alle potenziellen Nachwuchs-„Springmäuse“. Erwachsene, die mal in Erfahrung bringen wollen, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen, sind bei Stefan Filipiak an der richtigen Adresse. Wer sich für „Schauspiel Erwachsene Basic“ entscheiden, braucht kein Casting zu absolvieren. Für junge Leute dürfte auch der Graffiti-Workshop von Aura interessant sein. Der Keramikkurs von Heike Walter ist bereits rappelvoll. Aber das Programm für das Sommersemester 2023 ist so umfangreich, dass jeder kulturell Interessierte das Passende finden dürfte. Die Programme gibt es unter anderem bei der Alten Post, der Sparkasse und im Romaneum.