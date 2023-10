Neue Komödie im Neusser TaS Wenn der Vormieter bleibt

Daraus machten Julia Jochmann und Tim Fleischer die Geschichte von der frisch getrennten Martina und dem hartnäckigen Vormieter, dem Freigeist Frank. „Gespielt werden sie von unserem beliebten Dreamteam Ana-Maria Gonzalez und Bertolt Kastner“, sagt Pressesprecher Dennis Prang. Als Regisseurin fand Monique Latour es interessant, sich in die schrägen Figuren hineinzudenken. „Ich habe mich gefragt, was man für ein Mensch sein muss, um es normal oder lustig zu finden, seine alte Wohnung nicht zu verlassen“, sagt sie, „es ist spannend darüber nachzudenken, was lustig ist und was vielleicht auch nachvollziehbar.“ Denn beide Figuren haben auch ganz menschliche Probleme. „Einerseits ist es mutig von Martina, als 50-jährige Frau das Leben komplett umzukrempeln, andererseits kann es auch eine gruselige Vorstellung sein“, meint Latour. Und dann sei da noch Frank. Der möchte gar nicht so wirklich zu seiner Freundin Heike ziehen, die ihm doch etwas zu vegan und zu esoterisch ist. Dann versucht Frank, sich auf einer Ausdrucktrommel von bösen Chakren zu befreien – eine Lieblingsszene der Regisseurin.