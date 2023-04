Schule im Rhein-Kreis 19 digitale Touch-Screen-Monitore für den Unterricht

Der Rhein-Kreis setzt seine Digitalisierungsoffensive für seine zwölf Kreisschulen weiter fort. So wurde jetzt die Michael-Ende-Schule in Reuschenberg mit einer vollständigen neuen IT-Infrastruktur ausgestattet. Neben dem flächendeckenden Wlan-Konzept wurden unter anderem auf einer Länge von 1,1 Kilometern neue Lichtwellenleiter-Leitungen für das schnelle Internet verlegt und 27 Multi-EDV-Stelen in den Klassenräumen aufgestellt. 19 digitale Touch-Screen-Monitore ersetzen die Kreidetafeln. Dafür wurden rund 150.000 Euro investiert, die zum größten Teil aus dem Digitalpakt Schule stammen.