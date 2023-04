Initiativkreis Nordstadt Neuss Neue Impulse für den Mundart-Stammtisch

Seit 1991 ist Heinz-Josef Bittner aktives Mitglied bei den „Treue Further“ im Jägercorps. „Aber mir fehlen viele Worte, die ich dann nachschlagen muss“, gesteht er. Zudem „trete ich in riesige Fußstapfen, die mir durch die Hilfe von Toni Schäfer und Johannes Becker erleichtert werden“. Er will neue Impulse setzen, „denn Brauchtum geht über die Mundartpflege hinaus. Trotzdem gilt, alles Gute zu bewahren“. Führungen in der Fackelbauhalle der Further Schützen hat er bereits organisiert. Sechs bis neun Wochen stellen dort die Mitstreiter allerlei Kreatives auf die Beine. Die beliebten seit 27 Jahren bestehenden Mundart-Stammtische werden in diesem Jahr fortgesetzt, bereits am kommenden Donnerstag, 13. April, am 24. August und am 9. November, jeweils 19 Uhr in der Gaststätte Lebioda an der Geulenstraße.