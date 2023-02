Haushaltsdebatte in Neuss Die Prüfaufträge zur Haushaltskonsolidierung

Größte Erwartungen knüpft die Verwaltung in diesem Zusammenhang an die Ausweisung neuer Gewerbeflächen. 100 Hektar sollen zusätzlich entwickelt werden, um so mehr Gewerbesteuer zu generieren. Und das bei unveränderten Hebesätzen, wie Bürgermeister Reiner Breuer betont. Bei einer Steuereinnahme von durchschnittlich 20 Euro pro Quadratmeter könnte sich das Gewerbesteueraufkommen mittelfristig um 20 Millionen Euro erhöhen. Kämmerer Frank Gensler geht in seiner Finanzplanung aber zunächst nur von sechs Millionen Euro aus – und das auch erst ab 2026. Denn bevor eine neue Gewerbefläche in die Vermarktung kommt, will die Stadt erst die verkehrliche Erschließung so regeln, dass Anwohner nicht unter zusätzlichem Schwerlastverkehr leiden.