TC Neuss-Weckhoven Startschuss für neue Gastro im Tennisclub

Angelika Steins ist keine Unbekannte in der Neusser Gastronomieszene. Steins und ihr beruflicher Partner Berthold Moll, von seinen Gästen liebevoll „Molli“ genannt, betreiben seit acht Jahren die „Kleine Dorfkneipe“ in Schlicherum. Die „Kleine Dorfkneipe“ in Schlicherum schloss zum Ende des vergangenen Jahres. In Anlehnung an den alten Namen heißt das neue Restaurant „Kleine Dorfkneipe im TCW". „Ich möchte die Weckhovener im neuen Jahr mit gutbürgerlicher Küche zu fairen Preisen überzeugen und den besten Bieren aus der Region“, sagt Moll.