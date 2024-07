Wettbewerb hat entschieden Das ist die schönste Kleingartenanlage in Neuss

Ein paar Schritte weiter summt und brummt es in der Luft. „Hier ist ordentlich Flugverkehr“, lacht Thomas Alt und nähert sich der „tierischen Parzelle“ des KGV. Dort haben drei verschiedene Imker ihre Bienenstöcke aufgestellt und auch ein roter Kasten befindet sich am Rand. „Das ist unser Florfliegen-Nistkasten“, erklärt Alt, „die sind gute, natürliche Schädlingsbekämpfer, zum Beispiel gegen Blattläuse.“ Auch ein Igelhaus ist am Rande der Parzelle zu sehen. „Wir spritzen ja hier kein Gift gegen Schädlinge, weil wir gesundes Obst und Gemüse essen wollen“, betont der oberste Kleingärtner. Die Außenbepflanzung ist interessant: Dort wachsen an den Gehwegen rote Johannisbeeren und Stachelbeeren. „Die hat uns der Ernährungsrat der Stadt geschenkt, wir freuen uns sehr darüber“, sagt Alt. An einer Ecke hat der KGV ein Kräuterbeet angelegt, an einer anderen Stelle findet man ein Sandarium. Was das ist? „Ein Sandarium ist eine Brutstätte für Kleinstlebewesen wie die Wildbiene“, erläutert Alt. Es sieht wie ein Sandkasten aus, enthält auch überwiegend ungewaschenen Sand.