Drohnen-Einsätze bei der Neusser Feuerwehr Der kleine Helfer aus der Luft

Ein spektakulärer Einsatz, in dem der kleine Helfer gebraucht wurde, liegt gar nicht so weit zurück. In der Nacht zum 14. Dezember vergangenen Jahres kam es im Neusser Barbaraviertel zu einem Brand in einem Fleischbetrieb. Dass die Kräfte den gesamten Dachbereich aus der Luft bestens im Blick hatten, war einem Gerät zu verdanken, das nicht nur flink und wendig ist, sondern auch bestens „gehorcht“: Die Drohne gehört mittlerweile zum festen Werkzeugkasten der Neusser Feuerwehr. Immer, wenn es einen taktischen Vorteil bringt, einen Blick aus der Vogelperspektive zu erhalten, wird das Aufklärungsteam „Drohne“, das beim Löschzug Holzheim angesiedelt ist, alarmiert.