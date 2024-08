Brücken-Neubau schreitet voran An der Weberstraße in Neuss wird es am Sonntag spektakulär

Hobbyfotografen mit Hang zum Frühaufsteher-Syndrom könnten am Sonntag an der Weberstraße gute Chancen auf spektakuläre Bilder haben. Im Zuge der Erneuerungsarbeiten der Deutschen Bahn, mit der die Verkehrssituation im Bereich der Bahnbrücke nachhaltig verbessert werden soll, steht nämlich ein wichtiger Schritt an. So werden in den frühen Morgenstunden die neuen Stahlüberbauten der Brücke mit einem Kran eingeschoben. Diese wurden zuvor per Sondertransportgenehmigung an Ort und Stelle gebracht.