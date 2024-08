Bauarbeiten in Neuss Neue Brücke an der Weberstraße nimmt Formen an

Dort, wo bis vor Kurzem noch ein großes Loch klaffte, ist deutlicher Fortschritt erkennbar: Die Strahlüberbauten der neuen Brücke an der Weberstraße wurden erfolgreich verlegt. Zuvor waren die blauen Tröge per Sondertransport an Ort und Stelle gebracht worden. Am Dienstag kümmerten sich die Experten vor Ort unter anderem über die Schaffung der Übergänge. Mit dem Abriss der alten Brücke und dem Einschub des neuen Bauwerkes vergrößern sich die Verkehrsflächen unterhalb der Brücke um sechs Meter in der Breite.