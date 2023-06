Ausstellung in Neuss Ein rhythmisches Mirakel im Schloss

Die Bilder von Rolf Abendroth und die Skulpturen von Oliver Czarnetta scheinen auf den ersten Blick so gar nichts Verbindendes zu haben. Aber dieser Eindruck täuscht. Das beweist die Ausstellung „Rhythmische Mirakel“, die am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr auf Schloss Reuschenberg eröffnet wird.