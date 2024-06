Initiative von Marc Hillen, Schützenkönig 2022/23 in Neuss Neue Angebote, neue Partner – so geht es weiter bei „Schützen gegen Krebs“

Damit werden neben Einzelhilfen vor allem Sport- und Bewegungstrainings für rund 130 Krebspatienten finanziert, die in Kooperation mit der Medicoreha in Neuss angeboten werden. Mit im Boot sind viele Unterstützer, neben Ulf Reinhard, Leiter des Tumorzentrums am Rheinland Klinikum/Lukaskrankenhaus in Neuss, der „Schützen gegen Krebs“ mit an den Start gebracht hat, kooperiert der Verein auch mit der AOK und den Onkologen in Kliniken der Augustinus-Gruppe.