Bergheimer Straße in Neuss Neue Verzögerung bei der Problem-Ampel

Ausgefallen ist die Ampel schon vor Monaten aus altersbedingten Gründen. Die zuständige Autobahn GmbH hatte vor Kurzem auf Nachfrage mitgeteilt, dass es auch noch einen Vandalismus-Fall an der Baustellen-Ampel gegeben habe, die an der Links-Abbiege-Spur für einen geregelten Fluss auf die A57 sorgte. Bei ihrer letzten Stellungnahme stellte die Autobahn GmbH eine neue provisorische Ampel für diese Woche in Aussicht. Doch dazu wird es nicht kommen, wie am Donnerstag auf wiederholte Nachfrage bestätigt wurde. Immerhin wird nun ein neues Ziel angepeilt. So ist der aktuelle Stand, dass im Laufe der kommenden Woche eine neue Baustellenampel installiert werden soll.