Gezielte Hilfe im Rhein-Kreis Neuss Neue ambulante Palliativversorgung erfolgreich gestartet

Wichtig sei vor allen Dingen die persönliche Ansprache, betont auch Pflegedienstleitung Tanja Schneider, die seit vielen Jahren in der Palliativpflege arbeitet. Sie erinnert sich besonders an eine Situation während ihrer Arbeit in Düsseldorf: „Dort habe ich im Auto auf dem Weg zu ihm den Patienten schon am Telefon 45 Minuten beruhigen können.“ Zum neuen Team des SAPV Neuss gehören bislang vier Mediziner, sechs speziell ausgebildete Palliativpfleger, eine Sozialarbeiterin und zwei Verwaltungskräfte. „Unser zentrales Element ist die Versorgung zuhause“, betont Schneider. „Dann ist das Sterben auch nicht mehr so schlimm. Ich habe erlebt, dass manche Todkranke noch am Sterbebett ruhig und zufrieden waren und mit ihrer Verwandtschaft ein letztes Glas Sekt auf das Leben getrunken haben.“