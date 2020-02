An der Weberstraße in Neuss : Neubau der Dreikönigenschule ab 2021?

An der Weberstraße in Neuss

Viele Menschen, die in diesen Wochen die Weberstraße in Richtung Innenstadt befahren, richten ihren Blick automatisch nach links. Denn die voranschreitenden Abrissarbeiten an der Dreikönigenschule bieten derzeit einen spektakulären Anblick. Aktuell finden dort noch die sogenannten Schadstoff-Sanierungsarbeiten statt, die im November vergangenen Jahres begonnen haben und zwischen dem 17. und 23. Februar abgeschlossen sein sollen. Erst im Anschluss daran fangen die eigentlichen Abbrucharbeiten des Gebäudes an. Voraussichtlich Ende März soll die Dreikönigenschule dann endgültig verschwunden sein, ehe im April die Herrichtung des Grundstückes erfolgt, wie die Stadt Neuss auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.