Haushaltskonsolidierung in Neuss Bäderlandschaft im Umbruch - Stadtbad vor dem Aus

Das Südbad sollte um den Reuschenberger See erweitert werden: Diese Idee von einem natürlichen Badesee verschwand nach einigen Untersuchungen 2018 in der Schublade. „Zu Tode geprüft“, war das vorläufige amtliche Endergebnis aus dem Rathaus. Nun kommt das Thema zurück. Anlass ist eine Neukonzeption der Bäderlandschaft, die im Kern eine Konzentration auf die Standorte Süd- und Nordbad vorsieht und das Stadtbad an der Hafenstraße zum Auslaufmodell macht. Wenn man einerseits über Reduzierung spreche, müsse man andererseits auch über Attraktivierung reden, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Ein Badesee könnte dazu beitragen.