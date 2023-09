105. Veranstaltung der Neuß-Grevenbroicher Zeitung Was gibt’s Neuss? Das Treffen der Netzwerker

Wem so viel Gutes widerfährt wie den Gästen der atmosphärischdichten WGN?-Netzwerkveranstaltung, der denkt oftmals auch an (junge) Menschen, denen es nicht so gut geht. So wird bei jedem WGN?-Treffen auch für einen karitativen Verein gesammelt. Am Donnerstag informierten Vorsitzende Christiane Werhahn und Vorständlerin Heidi Oldenkott-Gröhe über die Arbeit des Neusser Vereins „Kleine Talente“ und freuten sich über manchen Schein in der Spendenbox.