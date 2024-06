Erster Start-up-Markt + in Neuss Zum Netzwerken ins Theater

Das Foyer des Rheinischen Landestheaters ist groß. Es ist so groß, dass sich die 28 Start-ups in der Fläche fast verlieren. Aber dann ist da ja noch die Bühne und vor der Bühne die 50 Stühle, die auch bald gut besetzt sind, denn das Programm des Start-up-Marktes beginnt mit der Ansprache des Bürgermeisters. Reiner Breuer freut sich, dass es so viele Gründer in Neuss gibt und betont dabei die Lage und das Alter der Stadt: „Etwas zu gründen ist in Neuss nichts Besonderes, denn vor 2040 Jahren haben die Römer hier die Stadt gegründet. Wir sind froh über die hohe Zahl von 5000 Unternehmen bei uns im Rhein-Kreis Neuss. Die exzellente Lage am Rhein mitten in Europa sorgt auch für einen guten Branchenmix und eine hohe Lebensqualität.“