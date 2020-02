Gesundheit in Neuss : Netzwerk „Pro Pflege“ fordert mehr Kurzzeitpflegeplätze

Neuss Für viele Krankenhauspatienten, die nach Abschluss der Behandlung noch Nachsorgebedarf haben, gestaltet sich die Suche nach einem Platz in einer Rehaklinik oder Pflegeeinrichtung als schwierig.

Werner Schell, Vorsitzender des „Pro Pflege“-Selbsthilfenetzwerks, macht seit Jahren auf das Problem aufmerksam: Insbesondere in der Kurzzeitpflege, die meist auf einen Krankenhausaufenthalt folgt, gibt es zu wenig Kapazitäten in Pflegeeinrichtungen. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Schell. „Wenn es gut läuft, können die Patienten im Krankenhaus bleiben. Wenn es nicht gut läuft, müssen sie raus.“ Ohne dass ihnen die Nachpflege zukomme, die sie eigentlich benötigen – auch solche Fälle seien ihm bekannt. In einem anderen Fall habe ein Patient schließlich einen Kurzzeitpflegeplatz im Bergischen Land gefunden. „Niemand kann etwas machen“, sagt Schell. „Und der Patient ist der Notleidende.“ Schell sieht darum Krankenhäuser in der Pflicht, Betten für die Kurzzeitpflege zur Verfügung zu stellen. Den Rhein-Kreis fordert Schell auf, die Kurzzeitpflege finanziell zu unterstützen. „Plätze in der Kurzzeitpflege sind für Pflegeheime nicht lukrativ.“