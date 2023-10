Nach Umbau Netto eröffnet modernisierte Filiale in Neuss

In der wieder eröffneten Filiale sind neben Barzahlung auch kontaktlos Bezahlalternativen per EC- und Kreditkarte und via NFC (Near Field Communication), per PayPal, Apple Pay und Google Pay oder mobil mit der Netto-App möglich. Bis zum 20. Dezember können Netto-Kunden beim Bezahlen auch noch die Netto-Spendenaktion unterstützen, indem sie den Einkaufsbetrag auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und das Geld für den begünstigen Verein spenden.