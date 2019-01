Anwohner in Neuss beschweren sich: Navi-Panne führt Lkw in Seitenstraßen

Navi-Panne führt Lkw in Seitenstraßen

Anwohner in Neuss beschweren sich

Marlies Kösling, Elisabeth Scherer, Sonja Eichenberg, Kirsten Verhas und Heinz Hegger (v.l.) fordern in ihrer Siedlung ein Verbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Der Stadtverordnete Carsten Thiel (UWG, 3.v.r.) kündigt einen entsprechenden Antrag an. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Reuschenberg Täglich kommt es rund um die Lutherstraße zu chaotischen Szenen, weil fehlgeleitete Lastwagen dort einbiegen – und anschließend wieder wenden. Die Stadt verweist auf ein vom Land gefördertes Optimierungs-Programm für Navis.

Eigentlich haben 40 Tonner an diesem Ort nichts verloren. Zu schmal sind die Straßen, zu eng die Kurven, um dort bedenkenlos zu fahren – geschweige denn zu wenden. Dennoch biegen mehrmals täglich schwere Lkw von der Erprather Straße in die Luther Straße – und das, obwohl sie eigentlich weiter geradeaus fahren müssten, um zu ihrem Ziel zu gelangen: dem Brata-Werk am Burgweg.