Lebensmittel- und Tierernährungshersteller aus Neuss : Food-Hersteller im Strukturwandel

Rhein-Kreis Die Lebensmittel- und Tierernährungshersteller, zu ihnen zählen die Getreide- und Ölmühlen im Neusser Hafen, begreifen als energieintensive Betriebe den bevorstehenden Strukturwandel im Rheinischen Revier nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Impuls.

Um im Strukturwandelprozess eine gestaltende Rolle zu übernehmen, müssen sich nach Auffassung von Werhahn die Unternehmen kreisweit einbringen. Vor diesem Hintergrund lud er mit Ralph Sterck den Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) zur Hauptversammlung des Produktenmarktes ein. Sterck und die ZRR organisieren den Strukturwandel hierzulande. Dazu stehen 15 Milliarden Euro zur Verfügung. Ihren Auftrag sieht Werhahn so: Die durch den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung wegfallenden Arbeitsplätze ersetzen, die wirtschaftliche Basis zukunftsfähig ausrichten und Konzepte entwickeln, „um die Energieversorgung der Kommunen, Unternehmen und Industrie nachhaltig zu gewährleisten“.

Konkreter wurde Ron Brinitzer. Der IHK-Geschäftsführer für Innovation, Umwelt und Internationales engagiert sich bei der ZRR als Vorsitzender des „Revierknoten Industrie“. Er könne sich gut vorstellen, so der IHK-Mann, dass vor Ort erste lokale Experimentier-Zentren entstehen, die in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, Universitäten und Unternehmen der Revierzone erste Impulse für neue innovative Produkte entwickeln, um so neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. Der Neusser Produktenmarkt wurde 1900 als Getreidebörse gegründet und dient heute den 30 Mitgliedern als Schiedsgericht und Netzwerk-Plattform der Neusser Lebensmittelwirtschaft.