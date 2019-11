Jugendzentrum „InKult“ in Neuss : Nachwuchs-Musiker nehmen ersten Song im Tonstudio auf

Jugendzentrum „InKult“ in Neuss

Für die Kinder war es das erste Mal in einem Profi-Tonstudio. Foto: Interkulturelle Projekthelden

Neuss Seit den Herbstferien betreibt der Jugendhilfeträger „Interkulturelle Projekthelden“ ein eigenes Jugendzentrum. Basteln, Gaming, Werken oder einfach nur Chillen.

So entstand ein Songtext, der eine Woche später im „Another Level Tonstudio“ in Kaarst mit Toningenieur und Produzent Amadeus Sektas aufgenommen wurde. Da in einem professionellen Tonstudio gearbeitet wurde, waren die Kinder und Jugendlichen bereits seit Tagen aufgeregt. Überall fanden sich Instrumente, CDs und Bilder von internationalen Stars.