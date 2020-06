Stadtsportverband Neuss : Nachtsport-Koordinator Harald Hau tritt zurück

Neuss Das Nachtsport-Angebot der Stadt soll nach Möglichkeit im September wieder starten. Die Koordination dieses kostenlosen Angebotes für junge Menschen, die vereinsungebunden Sport treiben, wird dann allerdings nicht mehr Harald Hau übernehmen.

Götz, ein Judoka, der zugleich Jugendwart beim TuS Reuschenberg ist, bietet auch an Schulen Deeskalationstrainings an und unterstützt den Stadtsportverband beim Programm „Neuss macht mobil“ und den Fitness-Tests in Grundschulen. Er wird aber nicht Nachtsport-Koordinator in dem Maße sein, wie das Hau seit Etablierung dieses Angebotes im Jahr 2002 geleistet hat. Die Koordination der Übungsleiter und die Auszahlung ihrer Honorare wird künftig über die Geschäftsstelle des Stadtsportverbandes erfolgen, erklärt SSV-Geschäftsführer Göst Müller. Er plant, alle derzeit aktiven Übungsleiter im August einzuladen und die neue Vorgehensweise zu erläutern.