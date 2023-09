Angebot in Neuss Nachtsport findet auch in schulfreier Zeit statt

Zurzeit werden an drei Standorten drei Sportarten angeboten – alle immer freitags zwischen 22 und 0 Uhr. Basketball wird in der Sporthalle des Gymnasium Norfs (Eichenallee 8) angeboten. Fußballer kommen in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums an der Jostenallee auf ihre Kosten. Die Trendsportart Parkour steht wiederum in der Sporthalle der St.-Peter-Schule an der Rosellener Schulstraße 9) auf dem Programm.