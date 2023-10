Nachruf auf Heinz Günther Hüsch aus Neuss Wachsamer Kämpfer, zielorientierter Stratege

Heinz Günther Hüsch wurde 1929 in Karken, Kreis Heinsberg, geboren. 1932 zog die Familie nach Neuss. Er wurde gegen Ende des Krieges als Heranwachsender noch zum so genannten Notdienst verpflichtet, war Schanzer in den Niederlanden. 1949 verließ er das Quirinus-Gymnasium mit dem Abiturzeugnis in der Tasche. Er studierte Rechtswissenschaften in Köln, promovierte zum Dr. jur. (1956) und machte sich zwei Jahre später als Rechtsanwalt in Neuss selbstständig. Bereits 1955 heiratete er Marga Gilges, die Mutter seiner fünf Kinder Uta, Johanna, Maria, Heinrich und Cornel.