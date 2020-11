Trauer in Neuss um Max Fischer : Hartnäckiger Kämpfer für das Recht aller auf Teilhabe

Neuss Als Behindertenbeauftragter setzte sich Max Fischer dafür ein, Hindernisse zur Teilhabe zu beseitigen. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.

Hinkommen, reinkommen, klarkommen – ohne fremde Hilfe: Mit diesem Ziel trat Max Fischer im September 2006 als erster vom Stadtrat bestellter Behindertenbeauftragter seinen Dienst an. Er wollte, dass Behinderung kein Hindernis für Teilhabe mehr darstellt und nahm dazu alle in die Pflicht. Zweimal wurde seitdem ein neuer Rat gewählt, drei Sozialdezernenten folgten im Amt aufeinander und auch der Bürgermeister wechselte. Doch Fischer blieb. Mit Blick auf die neue Ratsperiode befürchtete Sozialdezernent Ralf Hörsken allerdings schon seit Monaten, dass er um eine Neubesetzung dieses Ehrenamtes wohl nicht herumkommen wird. Denn Fischer, der Ende August das 78. Lebensjahr vollenden konnte, war krank. Todkrank sogar. Am vergangenen Donnerstag ist er in einem Hospiz verstorben.