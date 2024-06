Nachruf Trauer um Neusser Hubertuskönig Andreas Wegel

An ihrem Patronatstag im November legt die St.-Hubertus-Schützengesellschaft Neuss jedes Jahr an einer Stele neben der Marienkirche zur Erinnerung an die Verstorbenen aus ihrer Mitte einen Kranz nieder. In diesem Jahr wird sie besonders an den Urheber dieses Ortes erinnern. Denn Andreas Wegel, der die – von seiner Frau Nicole gestaltete – Gedenkstätte 2007 in seinem Jahr als Hubertuskönig stiftete, ist in der Nacht zum Sonntag im Alter von 58 Jahren in der eigenen Wohnung überraschend verstorben. Er sei sanft eingeschlafen, sagen Angehörige.