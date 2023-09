Stadtverwaltung Neuss Nach Zwischenfällen bleiben Rathaustüren zu

Das Rathaus als Einrichtung für die Bürger steht grundsätzlich allen offen. Doch weil einige Besucher sich scheinbar nicht zu benehmen wissen, igelt sich die Verwaltung etwas ein. So bleibt die Tür zum sogenannten Dezernentenflur in der ersten Etage immer häufiger geschlossen. Aushänge informieren Besucher, wen sie anrufen müssen, damit man sie einlässt. Denn eine Klingel gibt es nicht. Es sei vermehrt vorgekommen, berichtet Jana Josten von der Pressestelle, dass auf dem Flur vor den Büros des Bürgermeisters und seiner Beigeordneten herumgeschrien wurde. Auch sollen Mitarbeiter in deren Vorzimmern beschimpft worden sein. Zudem laufen immer wieder offenbar obdachlose Besucher durch die Flure, die eigentlich nicht für den Publikumsverkehr vorgesehen sind, und versuchten in einigen Fällen, in die Teeküche für die Mitarbeitenden einzudringen. Einer sei dort überrascht worden – auch wenn er sich nur die Zähne putzen wollte. Der Sicherheitsdienst im Haus, der sonst vor allem im Bürger- und Ordnungsamt präsent ist, wo die meisten Besucher gezählt werden, patrouilliere nun häufiger durch das Haus, sagt Josten. Er musste auch schon Besucher hinauskomplimentieren, ergänzt Pressesprecher Marc Bohn. Eine Eingangskontrolle für das Hauptgebäude gibt es aber nach wie vor nicht. Wer die Tür zum Dezernentenflur verschlossen findet, was jedoch nicht permanent der Fall sein soll, muss wenigstens nicht im Stehen warten, bis ihm aufgetan wird. Bohn: „Es wurde extra eine Sitzgruppe aufgestellt.“