Fahndung in Neuss : Nach versuchter Vergewaltigung - Polizei sucht diesen Mann

Fahndung in Neuss

Neuss Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bat im Dezember 2021 die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten Mann wegen versuchter Vergewaltigung. Nun hat die Polizei ein Fahndungsfoto und weitere Details veröffentlicht.

Eine 26-Jährige war am 12. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr, auf dem Fußweg oberhalb der Leo-Wenker-Straße, zwischen der Viersener Straße und der Grünanlage Jrööne Merke unterwegs, als sie in diesem Bereich von einem unbekannten Mann bedrängt wurde.