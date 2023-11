Versuchter Diebstahl in Neuss Mann bei Überfall leicht verletzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Mann aus Kaarst bei einem Überfall in Neuss mit einem Schraubendreher leicht verletzt. Der 29-Jährige war um etwa 23.20 Uhr im Bereich der Augustinusstraße Ecke Stresemannallee unterwegs, als sich ihm drei Männer näherten. Im Vorbeigehen entriss eine der Personen dem 29-Jährigen das Handy. Danach lief die Gruppe in Richtung Obertorweg weiter. Der 29- Jährige lief den Männern hinterher. Es gelang ihm, dem Dieb das Handy wieder zu entreißen. Daraufhin zog einer der Männer einen Schraubendreher aus der Tasche und verletzte den 29-Jährigen am Oberschenkel.