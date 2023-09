Wichtige Achse für Radfahrer in Neuss Bahnschranke am Eselspfad bleibt zu

Schon mehr als einmal hätte sich die Stadt gewünscht, dass die Deutsche Bahn AG mehr Macher-Qualitäten zeigt, in diesem speziellen Fall allerdings nicht. Denn die Bahn hat einfach gemacht – und zwar den Bahnübergang Eselspfad geschlossen. Ohne dass das ordentlich kommuniziert worden wäre. Die Stadt habe die Bahn deswegen am Montag gemahnt, berichtet Planungsdezernent Christoph Hölters. Aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen.