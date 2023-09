SPD Neuss Parteiaustritt: SPD ordnet viele Ausschüsse neu

Nach seinem Austritt aus der SPD vor einem halben Jahr nimmt der nunmehr parteilose Stadtverordnete Karlheinz Kullick wieder an den Sitzungen der SPD-Fraktion teil. Er habe Gespräche mit anderen Fraktionen geführt, sagt der 67-Jährige, der einen Wechsel in ein anderes Lager für sich am Ende aber ebenso ausschloss wie einen Status als fraktionsloser Einzelkämpfer im Rat. Am Ende vieler Gespräche mit der SPD-Fraktion steht jetzt im Ergebnis fest, dass der ehemalige Diakonie-Mitarbeiter Kullick weiter dem Sozialausschuss vorsitzt, sowie im Sportausschuss und im Bezirksausschuss Uedesheim ordentliches Mitglied bleiben kann, seine anderen Mandate aber aufgibt. So musste sich die SPD im Haupt, Sicherheits-, Beteiligungs, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie im Bezirksausschuss Gnadental, Grimlinghausen und Erfttal neu sortieren und auch neue Vertreter in die Aufsichtsräte der AWL und der Gemeinnützigen Werkstätten entsenden. Eine Rückkehr in die SPD schließt Kullick aus. Seine Zeit in der Politik endet damit wohl am Tag der Kommunalwahl 2025